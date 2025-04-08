أخبار اليمن : 22 غارة عدوانية على 3 محافظات

دوت الخليج -

22 غارة عدوانية على 3 محافظات

عاود طيران العدوان الأمريكي اليوم، شن غاراته الإجرامية على محافظات صنعاء والحديدة ومأرب. 22 غارة عدوانية على 3 محافظاتعاود طيران العدوان الأمريكي اليوم، شن غاراته الإجرامية على محافظات صنعاء والحديدة ومأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ5 غارات منطقة الجميمة في مديرية بني حشيش، و6 غارات منطقة جربان في مديرية سنحان بصنعاء. وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي شن غارتين على منطقة كوفل بمديرية صرواح، وغارتين على مديرية الجوبة، و5 غارات على مديرية مجزر بمأرب، واستهدف بغارتين جزيرة كمران في الحديدة.

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