أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ يحيى ضرمان

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المؤتمر نت - مجيديع يعزي بوفاة الشيخ يحيى ضرمان
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دوت الخليج -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ يحيى ضرمان
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى بن حسن ضرمان، عضو اللجنة الدائمة، نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية مجزر محافظة مأرب، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ70 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع والمؤتمر والإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.
وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ عبدالله بن حسن ضرمان وإخوانه، ونجل الفقيد صالح يحيى حسن ضرمان وإخوانه، والشيخ علي مبخوت ضرمان والشيخ صالح حميسان وقبيلة آل ضرمان خاصة والجدعان عامة بمحافظة مأرب بهذا المصاب.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
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اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم