أخبار اليمن : شهداء وجرحى بغارات عدوانية على صنعاء

شهداء وجرحى بغارات عدوانية على صنعاء
استشهد مواطنان وأصيب آخران اليوم، جراء غارات للعدوان الأمريكي استهدفت منطقة العرقوب في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي شن أربع غارات على مقطع للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان ما أدى إلى ارتقاء شهيدان وإصابة اثنين آخرين، وأضرار مادية في المكان المستهدف.
وكان العدوان الأمريكي استهدف منطقة جربان في مديرية سنحان بثمان غارات، كما استهدف منطقتي الخضم والجميمة في مديرية بني حشيش بخمس غارات.
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