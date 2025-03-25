أخبار اليمن : إصابات بصفوف المواطنين بغارات عدوانية جديدة على صعدة

إصابات بصفوف المواطنين بغارات عدوانية جديدة على صعدة
أصيب مواطنان اليوم، جراء غارات للعدوان الأمريكي استهدفت محيط مدينة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدوان الأمريكي شن ثمان غارات على محيط مدينة صعدة ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة، كما استهدف بغارة منطقة الصبر في مديرية كتاف.
وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي يستهدف بشكل يومي مناطق متفرقة بالمحافظة محدثاً دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة.
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