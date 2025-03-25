أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفسطينيين إلى 208 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتور 2023.

وقال المكتب في بيان، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 208 بعد استشهاد محمد منصور مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية في خان يونس، وحسام شبات مراسل قناة الجزيرة مباشر في شمال غزة.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة الوحشية.