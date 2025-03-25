أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة

الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصل حد الغزارة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران والمحويت.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، البيضاء ولحج، ومرتفعات أبين، شبوة وحضرموت وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والجنوبية وأرخبيل سقطرى.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب ـ السدة: 08.5ملم، صنعاء ـ حدة: 01.8، حجة: 01.0

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية خارج محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية.