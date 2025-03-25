أخبار اليمن : سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة

سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزةأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف مستوطنات غلاف غزة شمالي قطاع غزة برشقة صاروخية.

وقالت السرايا في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين "قصفنا "سديروت" و"نتيف هعسراه" و"زيكيم" ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية".

من جانبه أعلن جيش العدو الصهيوني إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة الشمالي.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة الشمالي.