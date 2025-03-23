أخبار اليمن : اشتباكات في البحر.. بيان عـاجـل من صنعاء

اشتباكات في البحر.. بيان عـاجـل من صنعاءأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة، والاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتوقفت حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة.

وذكر البيان أن القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير اشتبكا مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة واستمرت المواجهات لعدة ساعات.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في التصدي للعدوان الإجراميِّ على الوطن، وتواجه بكل بسالة التصعيد بالتصعيد، كما أنها مستمرة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلن عنها سابقاً حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.