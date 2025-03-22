أخبار اليمن : 634 شهيداً و1172 مصاباً في غزة

634 شهيداً و1172 مصاباً في غزة
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جرّاء استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ الثلاثاء الماضي، إلى نحو 634 شهيدًا وأكثر من 1172 مصابًا.
وذكر بيان لوزارة الصحة في غزة، أنّ مستشفيات القطاع وصل إليها 130 شهيدًا بينهم شهيدان انتُشل جثمانيهما اليوم و263 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبينّت أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 49747 شهيدًا و113213 مصابًا.
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