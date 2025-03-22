أخبار اليمن : تحذير من أمطار غزيرة واضطراب البحر

تحذير من أمطار غزيرة واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية، وهبوب رياح نشطة إلى قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع، غرب البيضاء والجوف وجنوب غرب مأرب ومرتفعات محافظات تعز، لحج وأبين.

وأشار إلى احتمال تشكل السحب المنخفضة الكثيفة والضباب على منحدرات وطرقات المرتفعات الجبلية الغربية والوسطى.

ومن المتوقع هبوب رياح نشطة إلى قوية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 15- 25 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.