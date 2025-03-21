أخبار اليمن : قصف يمني جديد يستهدف يافا المحتلة

قصف يمني جديد يستهدف يافا المحتلةأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية حققت هدفها بنجاح.. مشيرة إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة.

وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي، وأن هذه العمليات بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية سوف تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.