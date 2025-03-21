قصف يمني جديد يستهدف يافا المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية حققت هدفها بنجاح.. مشيرة إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة.
وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي، وأن هذه العمليات بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية سوف تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قصف يمني جديد يستهدف يافا المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.