أخبار اليمن : 4 غارات عدوانية جديدة

دوت الخليج -

4 غارات عدوانية جديدة

شن العدوان الأمريكي اليوم أربع غارات على محافظة الحديدة. 4 غارات عدوانية جديدةشن العدوان الأمريكي اليوم أربع غارات على محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي استهدف بأربع غارات منطقة الكتيب في مديرية الميناء. وكان العدوان الأمريكي شن في وقت سابق، غارتين على مبنى النادي الأهلي بمديرية الميناء، و7 غارات على محلج القطن مديرية زبيد، وغارة على منطقة العرج في مديرية باجل، و12 غارة على مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصليف، ما أدى إلى تدميره.



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