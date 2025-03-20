أخبار اليمن : أبو عبيدة يشيد بالدور اليمني

أبو عبيدة يشيد بالدور اليمنيوجّه الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم، التحية إلى اليمن، على "موقفه المشرّف، وإسناده المباشر لأهله في قطاع غزة"، وذلك على الرغم من "الضريبة الباهظة التي يدفعها، ثمناً لوفائه للمسجد لأقصى وفلسطين".

وقال أبو عبيدة في بيان، إن "صواريخ اليمن تقاطعت اليوم مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب، لتؤكد بأن غزة ليست وحدها، وأن من خلفها رجالاً من أحرار الأمة لن يُسلموها لأعدائها المتغطرسين".

ودعا الناطق باسم كتائب القسّام كل أحرار الأمة إلى "الانخراط في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، واستكمال مشوار الدعم والإسناد للقطاع، بهدف كسر شوكة العدو الصهيوني المجرم، وإجباره على وقف عدوانه".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت اليوم مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي فرط صوتي. كما أطلقت "كتائب القسام" في غزة صواريخ باتجاه تل أبيب.