أخبار اليمن : الأونروا تعلن مقتل 5 من موظفيها بغزة

الأونروا تعلن مقتل 5 من موظفيها بغزةأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن مقتل 5 من موظفي الوكالة خلال الأيام القليلة الماضية في غزة.

وذكر فيليب لازاريني مفوض عام الوكالة الأممية في منشور على منصة "إكس": "تأكدنا من مقتل خمسة موظفين آخرين في /الأونروا/، مما يرفع عدد القتلى إلى 284 منذ بداية الحرب على القطاع"، مشيرا إلى أن أغلب القتلى من موظفي الوكالة هم معلمون وأطباء وممرضون يخدمون الفئات الأكثر تضررا في القطاع.

وعبر لازاريني عن خشيته من أن الأسوأ لم يأت بعد مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا، بالإضافة إلى التوغل البري، مشددا على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون عوائق.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت أمس الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أحد الأجانب العاملين في المؤسسات الأممية وأصاب 5 آخرين إثر قصف مقر للأمم المتحدة في المحافظة الوسطى بالقطاع.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف فجر الثلاثاء الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.