أخبار اليمن : الرهوي يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي

الرهوي يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقياستقبل رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق الأسبق عادل عبدالمهدي، الذي يزور اليمن حاليا للمشاركة في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية".

ورحب رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء برئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق الأسبق عبدالمهدي في بلده الثاني اليمن .. معبرا عن الشكر لاستجابته الكريمة للدعوة الموجهة إليه من قبل اللجنة الإشرافية للموتمر الثالث ممثلة برئيس لجنة العلاقات الدولية للمشاركة في مؤتمر فلسطين، معتبرا مشاركته في المؤتمر مهمة وإضافة حيوية.

وأكد الرهوي، على خصوصية العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين اليمني والعراقي وأهمية تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات الرسمية والشعبية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وعبر عن الاعتزاز الكبير بدور الأشقاء في العراق في مساندة القضية الفلسطينية والمظلومين في غزة .. مؤكدا أن دول محور المقاومة قدمت وما تزال تقدم الموقف المشرف في إسناد غزة على هذا النحو الذي يشهده العالم أجمع.

بدوره عبر رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق الأسبق عبدالمهدي، عن الشكر على دعوته للمشاركة في موتمر فلسطين الثالث.

وأوضح أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يقدم الأنموذج الاستثنائي في السير معا في إسناد القضية الفلسطينية في ظل الظروف الداخلية والمؤامرات التي يتعرض لها البلد.

وقال "فخورون بكم وكذلك الأمة وأحرار العالم أجمع وبدوركم وبشجاعتكم واسبسالكم في نصرة الشعب الفلسطيني وفي مواجهتكم للأعداء وهزيمتهم على هذا النحو"..

وأضاف عبدالمهدي "ما يعمله اليمن في الداخل كبير برغم طبيعة الظروف الراهنة، فهو يعيش هذه الأجواء التي لمسناها عمليا من الاستقرار والبناء والتثقيف".

ولفت إلى أنه برغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها محور المقاومة، إلا أن المشروع يكبر ويتوسع.

وتطرق اللقاء إلى المواضيع المتصلة بالعلاقات الأخوية بين الشعبين اليمني والعراقي وسبل توطيدها، فضلا عن مستجدات الأوضاع الداخلية في البلدين الشقيقين.