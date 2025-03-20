أخبار اليمن : 9 جرحى في غارات العدوان على صنعاء

دوت الخليج -

9 جرحى في غارات العدوان على صنعاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن إصابة 9 مدنيين جراء غارات العدوان الأمريكي مساء اليوم، على الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء. 9 جرحى في غارات العدوان على صنعاءأعلنت وزارة الصحة والبيئة عن إصابة 9 مدنيين جراء غارات العدوان الأمريكي مساء اليوم، على الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء. وأكدت الوزارة في بيان، إصابة سبع نساء وطفلين إثر غارات العدوان الأمريكي على صالة مناسبات قيد الإنشاء في العاصمة صنعاء. وجددت الوزارة إدانتها لاستمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

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