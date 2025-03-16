أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان الأمريكي على اليمن

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الأمريكي على اليمن
أفادت وزارة الصحة والبيئة باستشهاد وإصابة 132 مدنياً جراء غارات العدوان الأمريكي على الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والبيضاء.
وأوضحت الوزارة في بيان، بأن 31 مدنياً استشهدوا وأصيب 101 آخرين معظمهم من النساء والأطفال في حصيلة أولية لغارات العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والبيضاء.
واستنكرت استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. مشيرة إلى أن ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
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