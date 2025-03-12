أخبار اليمن : حماس: قطع الكهرباء عن غزة "جريمة حرب"

حماس: قطع الكهرباء عن غزة "جريمة حرب"أكدت حركة حماس أنّ "قطع المياه والكهرباء عن القطاع ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية لليوم الحادي عشر على التوالي، يمثل خرقاً جسيماً لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني".

وأضافت الحركة، في بيان، أنّ "استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهراً، وما تبعه مؤخراً من قطع خط الكهرباء المحدود الذي يغذي محطة تحلية المياه في دير البلح، يُعد جريمة حرب تهدّد بوقوع كارثة تعطيش في القطاع".

واعتبرت حماس أنّ "استخدام الماء والغذاء كسلاح ضدّ المدنيين الأبرياء يمثل تصعيداً خطيراً ضمن الخطوات الممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في غزة"، مشيرةً إلى أنّ "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تزال تواصل ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في القطاع".

وأشارت إلى أنّ "صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم، وتجاهله للتقارير والدعوات الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية، وآخرها دعوة منظمة العفو الدولية لمنع الاحتلال من استخدام المياه كسلاح حرب، يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته الإجرامية".

وطالبت الحركة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية، وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام العدالة الدولية".

وكانت إسرائيل قد قطعت الأحد الخط الوحيد الذي كان يمدّ قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار الدولة العبرية منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، ما حمل الأمم المتحدة على التحذير من «تداعيات خطيرة».

ويعوّل قسم من سكان غزة على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خصوصاً أن الوقود يدخل القطاع بكميات ضئيلة.