أخبار اليمن : حماس تشيد باستئناف العمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية

حماس تشيد باستئناف العمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيليةأشادت حركة حماس بإعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أنه "يعبر عن الموقف الأصيل للشعب اليمني وقيادته".

وأوضحت الحركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن استئناف هذه العمليات "يجسد الالتزام الحقيقي من الشعب اليمني في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته، كما يشكل ضغطًا فعليًا لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة".

ودعت "شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تصعيد التحركات الفاعلة للضغط على الاحتلال الصهيوني وداعميه، حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى شعبنا المحاصر".