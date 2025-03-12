أخبار اليمن : 20 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال بالضفة في 24 ساعة

20 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال بالضفة في 24 ساعةوثق مركز معلومات فلسطين "معطى" 20 عملا مقاوما ضد جنود العدو الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة.

وأشار "معطى" إلى أنه وثق عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تصدي للمستوطنين والإضرار بمركبات لهم، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 16 نقطة متفرقة بالضفة والقدس، وخروج مظاهرة واحدة.

واندلعت مواجهات مع قوات العدو في بلدتي أبو شخيدم والمزرعة الغربية برام الله.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو في منطقة خلة الصوحة في مدينة جنين والتي تشهد عدواناً متواصلاً لليوم الخمسين على التوالي، في حين خرجت مظاهرات في بلدة كفرد دان تنديداً بعدوان الاحتلال وجرائمه.

فيما اندلعت مواجهات، في بلدات مادما وقصرى وأودلا وبورين، إضافة إلى سالم وبيتا وبلدة حوارة في نابلس التي شهدت تصدي لهجوم للمستوطنين وتضرر مركبة لهم، ما أسفر عن إصابة مستوطن.

وامتدت المواجهات بين الشباب الثائر وقوات العدو، إلى بلدتي بيت فجار وحوسان ومخيم الدهيشة في بيت لحم، إضافة إلى بلدتي بيت أمر ودورا ومخيمي الفوار والعروب بالخليل، وفق ما نشرته وكالة صفا الفلسطينية.