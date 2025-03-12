أخبار اليمن : إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات في صنعاء

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إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات في صنعاء

أحبط رجال الضابطة الجمركية والأمن والمخابرات في مركز نهم الجمركي اليوم، محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الخاصة بالاتصالات الممنوعة بما في ذلك أجهزة "ستارلينك". إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات في صنعاءأحبط رجال الضابطة الجمركية والأمن والمخابرات في مركز نهم الجمركي اليوم، محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الخاصة بالاتصالات الممنوعة بما في ذلك أجهزة "ستارلينك". وأوضح مدير المركز عيسى قرعه ونائبه لشؤون الضابطة الجمركية بكيل هميلة، أن عملية الضبط تمت في وحدة إجراءات المسافرين على متن سيارة هايلكس كانت مخفية داخل الإطار الاحتياطي وجسم السيارة. وأشارا إلى أن المركز لن يتهاون في ضبط السلع المهربة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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