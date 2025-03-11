أخبار اليمن : اليونيسف تحذر من نقص حاد في المياه بغزة

اليونيسف تحذر من نقص حاد في المياه بغزةحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من أنّ النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى شخص واحد من كل 10 أشخاص حاليًا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان.

وأفادت مسؤولة "اليونيسف" في غزة، روزاليا بولين، بأن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في تشرين الثاني 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.

وتقدّر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.

في غضون ذلك، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن تشديد الاحتلال حصاره على القطاع وإغلاق المعابر أدى إلى تفاقم أزمة المياه جراء نقص الوقود وعدم قدرة البلديات على إيصال المياه للاستخدام المنزلي للمواطنين.

وأوضح معروف أن الاحتلال تعمّد تدمير أكثر من 700 بئر خلال حربه على القطاع، محذراً من أن نقص الوقود يُنذر بتوقف آبار المياه العاملة في القطاع ومحطات التحلية. كما أشار إلى أن الاحتلال دمر 580 محطة مياه، وما تبقى منها مهدد بالتوقف، بفعل نقص الوقود، فضلاً عن عدم قدرة لجان الطوارئ على توفير صهاريج المياه الصالحة للشرب.