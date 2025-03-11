أخبار اليمن : الاحتلال قتل 145 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار بغزة

الاحتلال قتل 145 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار بغزةقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن جيش العدو الاسرائيلي قتل 145 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة، فيما تستخدم سلطات العدو الحصار والتجويع أداتي "قتل بطيء" ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف المرصد في بيان، أن العدو الاسرائيلي قتل 145 فلسطينيا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير2025، كما أصابت 605 آخرين .

وأشار إلى أن سلطات العدو، "تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، منذ سريان الاتفاق.

وأوضح أن فريق المرصد الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال "في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات كواد كابتر، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة".

وحذّر المرصد من "كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار"، مؤكدا أن الأسواق بدأت تشهد نفادا للبضائع فيما توقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل جراء إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الجاري.

وشدد على أن استمرار تلك الإجراءات من شأنها أن "تفاقم معاناة المدنيين وتدفعهم نحو المجاعة الحتمية".

