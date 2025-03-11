ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48503
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفًا و503 شهداء، و111 ألفًا و927 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بوصول 36 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 32 شهيدًا تم انتشالهم من تحت الركام، و4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، و14 مصابًا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المتكررة لبنود الاتفاق، حيث تقوم بعمليات قصف وإطلاق نار في مناطق عدة من القطاع موقعة شهداء وجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48503 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.