أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48503

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48503ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفًا و503 شهداء، و111 ألفًا و927 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بوصول 36 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 32 شهيدًا تم انتشالهم من تحت الركام، و4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، و14 مصابًا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المتكررة لبنود الاتفاق، حيث تقوم بعمليات قصف وإطلاق نار في مناطق عدة من القطاع موقعة شهداء وجرحى.