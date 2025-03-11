أخبار اليمن : استعدّوا للأمطار الغزيرة.. وتحذير من السيول

استعدّوا للأمطار الغزيرة.. وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع تشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً خاصة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء ريمة، إب، تعز، ذمار، البيضاء وغرب الجوف.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من الساحل الغربي والسواحل الجنوبية الغربية.

ونبه المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.