أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة قايد شتوه

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة قايد شتوه
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة قايد علي أحمد شتوه، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد محمد قايد علي شتوه وإخوانه وكافة آل شتوه بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.
وأشاد الشريف، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد القيادات الوطنية والمؤتمرية البارزة في مديرية الخوخة، المشهود لها في خدمة الوطن والإصلاح بين الناس، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،
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