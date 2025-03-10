أخبار اليمن : بن حبتور يشيد بما تقدمه الجامعات اليمنية

بن حبتور يشيد بما تقدمه الجامعات اليمنيةأكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الشعب اليمني ممثلا بقيادته ومؤسساته المختلفة سجل موقفا اسطوريا بالثبات والصمود والانتصار على مدى عشر سنوات من العدوان والحصار.

وقال بن حبتور خلال حضوره اليوم فعالية منح كليات جامعة صنعاء (التربية، العلوم، الآداب، التجارة، الحاسوب، الهندسة، البترول والموارد الطبيعية، اللغات، الاعلام، الزراعة) شهادات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الوطني من قبل مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، وكذا منح شهادات الاعتماد الاكاديمي البرامجي الوطني لكليات جامعة صنعاء (التربية الرياضية، الصيدلة، الطب البيطري، الشريعة والقانون) قال إن منح جامعة صنعاء الاعتماد الاكاديمي المؤسسي والبرامجي لعدد من الكليات في آن واحد يعد انجاز كبير في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار منذ عشر سنوات.

وبارك عضو السياسي الاعلى لقيادة ومنتسبي وطلاب جامعة صنعاء هذا الانجاز الكبير، الذي يعتبر تتويج لجهود وعمل بصمت من قبل قيادة الجامعة وكل من أسهم في الوصول الى هذا النجاح، وأن جامعة صنعاء تستحق أن تكون في صدارة النجاحات باعتبارها جامعة عريقة تعمل منذ عام 1970 وهي تخرج الاجيال والكفاءات العلمية، كما أنها فرخت الجامعات اليمنية خاصة في محافظات شمال الوطن، بالاضافة الى أنها استطاعت أن تسجل حضورها مع الجامعات العربية والعالمية، كما حيا قيادة ومسؤولي الجامعة على جهودهم في الحفاظ على الجامعة رغم الظروف التي تمر بها البلد.

وأشاد بن حبتور بما تقدمه الجامعات اليمنية في المحافظات الحرة من خدمات تعليمية رغم شحة الامكانيات والعدوان والحصار منذ عشر سنوات، مقارنة في الجامعات في المحافظات المحتلة التي تعاني من خدمات علمية وتعليمية متردية، كما تطرق الى ما تعرضت له اليمن خلال 10 سنوات وتحديدا منذ 26 مارس 2015 من عدوان وحصار من قبل النظامين السعودي والاماراتي، والذي كان يهدف بشكل أساسي الى تمزيق المجتمع اليمني، وأن العدوان بمساعدة مجموعة من المرتزقة والعملاء ركز على اسنهداف الهوية الثقافية، إلا أن الشعب اليمني ممثلاً بقيادته ومؤسساته تصدى لهذه الاستهدافات بل ويحقق انتصارات في مختلف المجالات، عكس المحافظات المحتلة التي تعاني من تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والانهيار الكبير في العملة، رغم امتلاكهم كل شيء من بنوك ودعم وغيرها من الموارد.

من جانبه عبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز والشهادة والاعتماد الذي حصلت عليه الجامعة؛ باعتبارها بيت الخبرة التي حققت الكثير من الإنجازات، وتخرج فيها العديد من القيادات ممن يتبوؤون مناصب عليا في مختلف مؤسسات الدولة.

ودعا الجامعات الحكومية إلى الاقتداء بجامعة صنعاء، وتهيئة نفسها، والقيام بما عليها في هذا المسار، والتقدم لمجلس الاعتماد الأكاديمي بطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ومن ثم الانتقال إلى الجامعات الأهلية.

ولفت الصعدي الى دور قيادة جامعة صنعاء في تحقيق النجاحات المختلفة خلال مرحلة صعبة ومعقَّدة يمر بها اليمن، وكذا كافة جهود منتسبي الجامعة من أكاديميين وإداريين لعملهم الدؤوب دون كلل أو ملل، وصولاً إلى هذه المرحلة من الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

بدوره أشاد رئيس جامعة صنعاء، الدكتور القاسم عباس، بجهود كافة قيادات الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام، ومدراء الجودة، وأمناء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، على عملهم الدؤوب والمخلص الذي أثمر إنجاز توصيف البرامج الأكاديمية، والمقررات الدراسية، وصولاً إلى هذه المرحلة التي حصلت الجامعة فيها على الاعتماد الوطني المؤسسي الكامل والبرامجي لعدد من البرامج الأكاديمية.

وأكد أن "الجودة عمل تشاركي، يبذل من أجله منتسبو الجامعة جهودهم لإنجاز هذا المشروع، الذي يتم قطف ثمار وحصاد سنين من العمل، والحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي.. مستعرضاً المراحل التي بدأت الجامعة فيها بتنفيذ المشروع والصعوبات التي واجهتها في ظل عدوان وحصار، واستهداف ممنهج للمؤسسات التعليمية، وكذا استقطاب كبير للكادر.

وأعرب رئيس الجامعة عن الفخر والاعتزاز بتحقيق هذا الإنجاز؛ ترجمة لعمل دؤوب لسنوات وفقاً للمعايير الأكاديمية.. لافتًا إلى أن البنية التحتية من المباني والمعامل التي تمتلكها الجامعة يؤهلها للتفوق والحصول على مراتب متقدّمة في التصنيفات.

وبيَّن الدكتور القاسم أن الجامعة حققت إنجازا جديدا بحصول كليتي "الطب البيطري والبترول"، اللتين تم إنشاؤهما حديثاً، على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، حيث تُسهم مخرجاتهما في عملية البناء والتنمية.

وتطرَّق إلى الجهود التي بذلها أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في إنجاز توصيف 400 برنامج أكاديمي، احتوت على ثمانية آلاف مادة، وصفت جميعها وفق قالب مجلس الاعتماد الأكاديمي، وترجموها في قاعات المحاضرات.

وذكر أن جامعة صنعاء أصبحت حديثة بمخرجاتها وبرامجها وموادها ومفرداتها وبنيتها التحتية، وقطعت شوطاً كبيراً في مشروع الدراسات العليا من خلال استحداث 230 برنامجًا في مساقي "ماجستير ودكتوراة"، وكان لها الأثر الكبير في رفع مواقع الجامعة في التصنيفات العالمية، وقفزت مراتب متقدِّمة متجاوزة الجامعات العالمية التي تفوّق ميزانيتها ميزانية الجامعات اليمنية مجتمعة.

من جهته بارك رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، الدكتور أحمد الهبوب، تحقيق هذا الإنجاز الأكاديمي بجدارة واستحقاق لعشر كليات، وأربعة برامج أكاديمية.

وعبَّر عن الأمل في أن تلحق باقي الجامعات بهذا الموكب الريادي في نيل هذا الاستحقاق.. معتبرًا التعليم الجامعي أولوية إستراتيجية ورافعة تنموية؛ يتعاظم أثره ويتحسن مكانته وطنيًا، وإقليميًا وعالميًا.

ولفت الدكتور الهبوب إلى جهود قيادة الجامعة ومركز الجودة والتطوير الأكاديمي في الجامعة، وكذا فريق الخبراء والمراجعين الخارجيين ممن تجسَّدت فيهم العقلية القديرة واليد الخبيرة في إنجاز هذا المشروع لنيل الاستحقاق بكفاءة.

وكان أمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، قد استعراض إجراءات الاعتماد الأكاديمي ومراحله ونتائجه لجامعة صنعاء المؤسسي والبرامجي.

وفي الختام تم تسليم شهادات الاعتماد الأكاديمي الوطني المؤسسي والبرامجي لعمداء الكليات.