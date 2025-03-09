أخبار اليمن : مفتي عُمان يوجه نداء للمسلمين لإغاثة غزة

مفتي عُمان يوجه نداء للمسلمين لإغاثة غزةوجّه مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، نداءً عاجلاً إلى جميع المسلمين وذوي الضمائر الحية في العالم، لبذل أقصى ما يمكن من الخير والعون لأهل قطاع غزة، الذين يواجهون حصاراً خانقاً وظروفاً إنسانية مأساوية، من جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد الشيخ الخليلي على ضرورة التكاتف والتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، ودعمهم بكل السبل المتاحة، تماماً كما يساند المرء أهله وأقاربه في وقت الشدة.

وقال في تدوينة على منصة "إكس": "نناشد جميع ذوي الضمائر الإنسانية والقلوب الرحيمة في العالم بأن يرعوا وضع غزة وأن يهبوا لمناصرتها، فإن المعروف تبقى آثاره ممن كان".

وأضاف: "على الناس جميعاً أن يتكاتفوا على نصرة المظلومين والقبض على أيدي الظالمين"، داعياً إلى الوقوف إلى جانب شعب غزة، وإسنادهم.

وتابع: "إنا لنشكر ونذكّر بكل تقدير، ذلك الموقف الجريء الصارم من أبطال اليمن المغاوير، وإنذارهم العدو بشد الحصار عليه جزاءً وفاقاً لجرمه".