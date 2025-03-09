أخبار اليمن : حماس توافق على لجنة لإدارة غزة

حماس توافق على لجنة لإدارة غزةأكدت حركة حماس اليوم، موافقتها تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة «إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني» وفق الخطة العربية لإعادة الإعمار.

وقالت الحركة، في بيان، إن وفداً قيادياً برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، «التقى في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، وخاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة».

كما شدد الوفد «على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط»، مؤكداً «موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية».