أخبار اليمن : الاحتلال يقتحم المصلى القبلي في الأقصى

الاحتلال يقتحم المصلى القبلي في الأقصى
اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن مصادر محلية فلسطينية، أن قوات العدو اقتحمت المصلى القبلي واستولت على مكبرات الصوت منه، قبل أن تنسحب من المكان.
وكان شاب فلسطيني قد أصيب في وقت سابق من اليوم الأحد بقنبلة غاز في رأسه، أطلقها جنود العدو ، تزامنا مع اعتقال طفل فلسطيني وشاب شمال مدينة القدس.
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