أخبار اليمن : الاحتلال يقطع الكهرباء عن غزة

الاحتلال يقطع الكهرباء عن غزة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة.
جاء ذلك وفق قرار صدر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية التي قالت إنها قررت قطع الكهرباء عن قطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق الكهرباء إلى القطاع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عبرية أشارت، في الأيام الأخيرة، إلى أن الاحتلال يخطط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه، وشن غارات جوية على القطاع.
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