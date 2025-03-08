أخبار اليمن : إصابة امرأة بجروح بانفجار في الحديدة

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إصابة امرأة بجروح بانفجار في الحديدة

أُصيبت امرأة بجروح خطيرة وتضررت سيارة أحد المواطنين جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي اليوم، في قرية الكراعمة بمنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة. إصابة امرأة بجروح بانفجار في الحديدةأُصيبت امرأة بجروح خطيرة وتضررت سيارة أحد المواطنين جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي اليوم، في قرية الكراعمة بمنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة المواطن محمود حسن كشنه، ما أدى إلى إصابة زوجته بجروح خطيرة وإلحاق أضرار كبيرة بسيارته. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المأساوية الناجمة عن مخلفات العدوان التي لا تزال تشكل تهديداً لحياة المدنيين في مختلف مناطق المحافظة.

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