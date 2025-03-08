أخبار اليمن : حماس تدعو ترامب للقاء أسرى فلسطينيين مفرج عنهم

حماس تدعو ترامب للقاء أسرى فلسطينيين مفرج عنهم
دعت حركة "حماس" الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقاء فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وعقب لقاء ترامب أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في القطاع أفرجت عنهم الحركة، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" باسم نعيم إنّ على ترامب الذي تحدث عن «معاناة لا يمكن تصوّرها» للأسرى الإسرائيليين أن «يظهر المستوى ذاته من الاحترام حيال الأسرى السياسيين الفلسطينيين ويخصص وقتاً للقائهم والاستماع إلى قصصهم».
وأشار إلى عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 9500 شخص.
والتقى ترامب في البيت الأبيض أمس ثماني رهائن أفرجت عنهم الحركة في إطار اتفاق الهدنة.
ويوم أمس، أكّدت حماس التزامها وقف إطلاق النار، وذلك غداة توعّد ترامب سكان القطاع الفلسطيني المحاصر بـ«الموت» ما لم تفرج الحركة فوراً عن كلّ الرهائن المحتجزين لديها.
ومع انقضاء المرحلة الأولى من الاتفاق، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف نيسان بناءً على مقترح أميركي، في حين تمسكت "حماس" بضرورة التفاوض حول المرحلة الثانية التي يفترض بها أن تضع نهاية للحرب.
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