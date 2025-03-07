أخبار اليمن : احذروا.. رياح وأمطار وموجة برد مفاجئة

احذروا.. رياح وأمطار وموجة برد مفاجئةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، وصحواً إلى غائم جزئياً وهطول أمطار متفرقة في السواحل الغربية ومغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، وتتكون السحب المنخفضة نهاراً تتخللها السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال تكوّن السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات المقابلة لها، وتنشط الرياح على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية يتوقع المركز طقساً صحواً ومغبراً نسبياً، في حين يكون حاراً نسبياً أثناء النهار، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها إلى 26 عقدة تثير الأتربة والرمال وينخفض معها مدى الرؤية الأفقية.

ونبه المركز المواطنين من الطقس البارد نسبياً والفوارق الحرارية ما بين النهار والليل في المرتفعات الجبلية، ومن الطقس المغبر والحار نسبياً نهاراً في المناطق الصحراوية.

كما نبه من ارتفاع الموج واضطراب البحر مرتادي البحر والصيادين في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.