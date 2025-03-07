أخبار اليمن : تعز.. بدء فتح طريق جولة القصر - الكمب

تعز.. بدء فتح طريق جولة القصر - الكمببدأت حركة عبور السيارات والمركبات على مدى 24 ساعة بطريق جولة القصر - الكمب - حوض الأشراف بمحافظة تعز، اعتبارًا من مساء أمس الخميس، بعد قبول الطرف الآخر لمبادرة السلطة المحلية في المحافظة بفتح الطريق بصورة دائمة.

وأكد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، أن افتتاح طريق جولة القصر - الكمب على مدار الساعة يترجم توجيهات قائد الثورة، وضمن الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين.

وقال :"نُحيي كل من أسهم في تنفيذ تلك التوجيهات وفتح طريق جولة القصر - الكمب - حوض الأشراف على مدى 24 ساعة لخدمة المواطنين، ونتطلع إلى أن يظل الطريق مفتوحًا وآمنًا بشكل دائم، لما لذلك من أثر مباشر على حياة السكان وتنقلاتهم".

وأشار المساوى إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاهتمام المستمر من قبل القيادة الثورية والسياسية بتحسين الوضع المعيشي والخدمي في المحافظة.

وحظي افتتاح طريق جولة القصر - الكمب بارتياح شعبي واسع، في خطوة تهدف لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتخفيف معاناتهم