تعز.. بدء فتح طريق جولة القصر - الكمب
بدأت حركة عبور السيارات والمركبات على مدى 24 ساعة بطريق جولة القصر - الكمب - حوض الأشراف بمحافظة تعز، اعتبارًا من مساء أمس الخميس، بعد قبول الطرف الآخر لمبادرة السلطة المحلية في المحافظة بفتح الطريق بصورة دائمة.
وأكد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، أن افتتاح طريق جولة القصر - الكمب على مدار الساعة يترجم توجيهات قائد الثورة، وضمن الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال :"نُحيي كل من أسهم في تنفيذ تلك التوجيهات وفتح طريق جولة القصر - الكمب - حوض الأشراف على مدى 24 ساعة لخدمة المواطنين، ونتطلع إلى أن يظل الطريق مفتوحًا وآمنًا بشكل دائم، لما لذلك من أثر مباشر على حياة السكان وتنقلاتهم".
وأشار المساوى إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاهتمام المستمر من قبل القيادة الثورية والسياسية بتحسين الوضع المعيشي والخدمي في المحافظة.
وحظي افتتاح طريق جولة القصر - الكمب بارتياح شعبي واسع، في خطوة تهدف لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتخفيف معاناتهم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تعز.. بدء فتح طريق جولة القصر - الكمب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.