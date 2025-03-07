أخبار اليمن : بدء صرف نصف معاش يناير في صنعاء

بدء صرف نصف معاش يناير في صنعاء
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الأول من معاش شهر يناير 2021م للمتقاعدين المدنيين.
وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف هي الثانية التي تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام، في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء.
ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.
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