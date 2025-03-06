أخبار اليمن : جرحى مدنيون بنيران سعودية في صعدة

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جرحى مدنيون بنيران سعودية في صعدة

أُصيب 4 مدنيين، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة خلال الساعات الماضية. جرحى مدنيون بنيران سعودية في صعدةأُصيب 4 مدنيين، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة خلال الساعات الماضية. وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف بنيران أسلحته الرقو وعفرة وآل الشيخ في مديرية منبه، ما أدى لإصابة مواطن و3 مهاجرين أفارقة بجروح متفاوتة. يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض بشكل متكرر لقصف مدفعي وصاروخي سعودي، الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا وخسائر فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

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