أخبار اليمن : ارتفاع شهداء غزة إلى 48,446

ارتفاع شهداء غزة إلى 48,446
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 48,446 شهيدا و 111,852 مصابا منذ السابع من أكتوبر من العام 2023.
وقال بيان صادر عن الصحة الفلسطينية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت ستة شهداء انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى سبع إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد البيان أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه.
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