الأرصاد يحذر المواطنين من تقلبات الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة وغائمة جزئياً في عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة في السواحل والمناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع في المرتفعات الجبلية، أجواء صحوة باردة إلى باردة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، صحوة إلى غائمة جزئيا مع تشكل للسحب الركامية المنخفضة نهاراً.
بينما قد تكون الأجواء غائمة جزئياً في السواحل الشرقية والجنوبية وشمال الساحل الغربي وأرخبيل سقطرى مع تشكل للسحب المنخفضة الممطرة، فيما تتواجد عوالق ترابية في أجزاء من السواحل الغربية، والرياح نشطة غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي.
وفي المناطق الصحراوية يُحتمل أن تكون الأجواء صحوة مع نشاط للرياح السطحية التي تعمل على إثارة الأتربة والرمال.
ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
كما نبه المواطنين في المرتفعات الجبلية من تقلبات درجات الحرارة والأجواء الباردة، وفي المناطق الصحراوية والساحل الغربي من الأجواء المغبرة نسبياٍ وتواجد العوالق الترابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد يحذر المواطنين من تقلبات الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.