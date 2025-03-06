أخبار اليمن : خطير جداً.. صنعاء تحذر من بيع وتناول منتج مصري

خطير جداً.. صنعاء تحذر من بيع وتناول منتج مصري
أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحذيرا للمستهلكين والتجار بعدم شراء أو بيع منتج مرقة الدجاج Maragatty مصرية المنشأ.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن هذا المنتج يحتوي على ألوان صناعية محظورة يمنع استخدامها في المنتجات الغذائية لما قد تسببه من آثار سلبية على صحة المستهلك.. منبهة المستهلكين وتجار الجملة والتجزئة من شرائه أو بيعه.
وأهابت بالمواطنين تجنب استهلاك هذا المنتج والإبلاغ في حالة اكتشاف وجوده بالأسواق على الرقم المجاني للهيئة 8001222.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بمتابعة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من المنتج حفاظاً على صحة المستهلك.. مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
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