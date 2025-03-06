أخبار اليمن : إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم

إعلان هـام من وزارة التربية والتعليمأعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بأقسامها "علمي، أدبي، شرعي" للعام الدراسي 1446هـ البالغ عددهم 217 ألفا و477 طالباً وطالبة.

وأوضح القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه عضو اللجنة العليا للاختبارات حميد غثاية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بإمكان الطلاب الحصول على أرقام جلوسهم ابتداءً من يوم غد الخميس عبر زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات: Http://yemenexam.com أو Http://yemenexam.gov.ye

وأكد أن أرقام الجلوس ستوزع مجاناً.. مهيباً بمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات متابعة التوزيع دون أخذ أي رسوم من الطلاب.

ودعا الطلاب وأولياء أمورهم إلى إبلاغ عمليات اللجنة العليا للاختبارات عن أي مدرسة تطالب بأي رسوم مقابل تسليم أرقام الجلوس، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني 8000160 أو بإرسال رسالة نصية sms باسم المدرسة المخالفة إلى الرقم 771777015.

وأشاد غثاية بجهود كافة العاملين في اللجان الاختبارية لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات الفنية لضمان تنفيذ الاختبارات في موعدها المحدد وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والبحث العلمي رئيس اللجنة العليا للاختبارات.

وحث الطلاب المتقدمين للاختبارات على الجد واستغلال الفترة المتبقية في مراجعة واستذكار الدروس بما يمكنهم من التفوق وحصد الدرجات العليا.

