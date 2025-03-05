أخبار اليمن : حملة ميدانية للرقابة على السلع الرمضانية

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حملة ميدانية للرقابة على السلع الرمضانية

نفذت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حملة ميدانية لمسح الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات. حملة ميدانية للرقابة على السلع الرمضانيةنفذت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حملة ميدانية لمسح الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات. هدفت الحملة للتأكد من خضوع السلع والمنتجات المتواجدة بالأسواق لرقابة الهيئة وخصوصاً منتجات العصائر والمشروبات والزيوت النباتية. وذكر المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري أن الحملة جاءت في إطار تعزيز الدور الرقابي والتوعوي للهيئة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والسلامة العامة للمجتمع. وأوضح أنه تم خلال الحملة التحقق من مدى التزام محلات بيع السلع والمنتجات المستهدفة بمتطلبات واشتراطات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة ذات العلاقة بالعرض والتخزين. ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن البشيري قوله: بأن الحملة تضمنت تقديم الإرشادات والتعليمات الفنية وتوزيع الملصقات التوعية لرفع مستوى الوعي لدى أصحاب المحلات والمجتمع المحلي، مؤكداً أنه تم سحب وضبط المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



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