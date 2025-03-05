أخبار اليمن : بينهم 350 طفلاً.. 9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

بينهم 350 طفلاً.. 9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلالارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9500 حتى بداية شهر مارس الجاري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان اليوم، إن عدد الأطفال المعتقلين يبلغ أكثر من 350، والنساء 21، والإداريين 3405، كما يبلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1555، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

يذكر أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قبل بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، كان أكثر من 5250، وعدد المعتقلات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، والإداريين نحو 1320.