أخبار اليمن : 48440 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

48440 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفاً و440، و111 ألفاً و845 مصاباً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن 35 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 30 منهم جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد متأثرا بجراحه، و4 شهداء جدد و10 إصابات.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، والكيان الصهيوني حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لكن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها المتكررة لبنود الاتفاق، حيث تقوم بعمليات قصف وإطلاق نار في مناطق عدة من القطاع.