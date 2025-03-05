أخبار اليمن : التنظيم السبتمبري يهنئ ابو راس بشهر رمضان

التنظيم السبتمبري يهنئ ابو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 1446هـ ، من الشيخ محمد عبدالله غانم ابوغانم، الامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي ، عضوالمجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، ينشر ( دوت الخليج) فيمايلي نصها :

الاخ المناضل الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام

المحترم

يطيب لي ويشرفني بإسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قياديي وكوادر واعضاء ومناصري التنظيم السبتمبري الديمقراطي أن ارفع ايات التهاني والتبريكات لكم ومن خلالكم لكافة قيادات واعضاء وكوادر ومناصري المؤتمرالشعبي العام وللشعب اليمني العظيم

بمناسبة حلول شهررمضان المبارك لعامنا هذا١٤٤٦هـ-٢٠٢٥

سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق لشعبنا ووطننا مايصبو اليه من النصر والامن والاستقرار والسلام والتقدم والازدهار وللامة العربية وللشعب العربي الفلسطيني النصر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم / الشيخ محمد عبدالله غانم ابوغانم

الامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي

عضوالمجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي