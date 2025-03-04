أخبار اليمن : الشركة اليمنية للغاز تدشن خدمة جديدة.. ماهي

الشركة اليمنية للغاز تدشن خدمة جديدة.. ماهيدشنت الشركة اليمنية للغاز، اليوم، تطبيق (الخدمة الذاتية للوكيل) تعزيزاً لمبدأ الشفافية والتشارك في المسئولية.

وفي التدشين أكد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير،أهمية هذا التطبيق الذي يأتي في إطار توجهات حكومة التغيير والبناء في تطوير الإجراءات وتبسيط المعاملات في الشركة اليمنية للغاز، وتسهيل معاملات الوكلاء.

ولفت إلى أن تطبيق الخدمة الذاتية للوكيل يعتبر تطبيق لحظي يساعد كثيرا في تحسين وتطوير آليات توفير الغاز بصورة مستمرة، مشيدا بدور القائمين والمشرفين على هذا التطبيق وما تم التوصل إليه من تطور نوعي في هذه التجربة الناجحة في مجال أتمتة كافة أنشطة الشركة.

وأكد الوزير الأمير حرص قيادة الوزارة على تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة لجهود وبرامج الشركة اليمنية للغاز في سبيل تطوير وتحسين أنشطتها وبرامجها.

من جانبه أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي،أن التطبيق هو إحدى ثمار ما تم تأسيسه من بنية تحتية في مجال الأتمتة بالشركة، كما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى ونتيجة للمتابعة الحثيثة من قيادة الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتفعيل مثل هذه الأنظمة بما يحقق المصلحة العامة وبمستوى عال من الأمن والحماية.

ولفت إلى أهمية التطبيق في تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات للوكلاء إلى جانب دوره في الإسهام في حل الكثير من الإشكالات والصعوبات التي كانت تواجه الشركة والوكلاء وتؤثر سلبا على العملية التموينية.

وأشاد الواحدي بجهود الفريق الإشرافي على هذا التطبيق وإسهامه في مساندة برامج الشركة لتطوير وأتمتة خطواتها وإجراءاتها فيما يتعلق بالشفافية وتسهيل التعاملات وكذا الإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في الشركة والربط بينهما.

بدوره أوضح مدير النظام في الشركة المهندس عمران الصبري، أنه تم إعداد التطبيق بما يتواكب مع متطلبات الشركة لتطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وتبسيط الاجراءات المرتبطة بالوضع التمويني وحلا للإشكاليات المتراكمة مع الوكلاء والعملاء.

ولفت إلى أن التطبيق يرتبط كليا بالنظام التجاري للشركة بمراحله المختلفة بدءا من عملية التحميل والترحيل من رأس عيسى الى المحافظات وكذا حركة المخزون والمبيعات والتفريغ والتوزيع وغيرها.

من جهتهم أعرب وكلاء الغاز عن ارتياحهم لهذا التطبيق الذي يساعد على تبسيط وتسهيل الإجراءات مثمنين دور الشركة اليمنية للغاز انجاز هذا التطبيق وتفعيله. وفي التدشين قدم مدير النظام عرضا تفصيليا عن مكونات التطبيق وأهميته وأهدافه وبرامجه وكيفية استخدامه.