أخبار اليمن : “MQ-9”.. إسقاط 15 طائرة أمريكية في اليمن

“MQ-9”.. إسقاط 15 طائرة أمريكية في اليمن
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن هذه الطائرة تعد الـ 15 التي تنجح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطِها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان.
وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا، ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.
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