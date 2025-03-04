أخبار اليمن : عامر يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي

عامر يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالميالتقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء، بيير أونورا.

ناقش اللقاء القضايا ذات العلاقة بالانخفاض الحاد في التمويل المقدم من البرنامج لليمن والذي لم يعد يفي بأقل الاحتياجات للمجتمعات الاكثر تضررا نتيجة الحصار المفروض على اليمن من قبل دول العدوان منذ عشر سنوات وضاعف من ذلك الكميات الكبيرة من المساعدات الغذائية الفاسدة.

وفي اللقاء عبر الوزير عامر عن أسف حكومة التغيير والبناء للموقف غير المسؤول وغير الإنساني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، حين أعلن قراره الخاص بتعليق العمل الإنساني في محافظة صعدة.

وأشار إلى أن هذا القرار لا يليق بشخصه ومنصبه مع ما كان يحظى به الأمين العام من احترام من قبل القيادة والشعب اليمني، لموقفه الواضح من القضية الفلسطينية ورفضه لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية، برنامج الأغذية العالمي إلى العمل على استئناف مهامه في محافظة صعدة، وإلغاء قرار التعليق غير الإنساني والذي يؤثر على صورة وسمعه الأمم المتحدة، كونه استهدف محافظة نائية في بلد نامي يعاني من تداعيات أسوأ كارثة إنسانية منذ عشر سنوات، حسب تصنيف الأمم المتحدة لها.

بدوره أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، أن مكتب البرنامج يعمل على حشد المزيد من التمويل للأعمال الإنسانية التي ينفذها في اليمن.