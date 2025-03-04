أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48405

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48405أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و404 شهداء و111 ألفاً و835 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن 8 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، بينهم 7 انتشلت جثامينهم من تحت الركام، وشهيد متأثر بجراحه خلال الإبادة الإسرائيلية، بالإضافة إلى 11 مصاباً.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.