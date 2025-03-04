أخبار اليمن : طقس اليمن: برد وأمطار وتحذير من تدني الرؤية

طقس اليمن: برد وأمطار وتحذير من تدني الرؤيةتوّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة وباردة نسبيًا بالمرتفعات الجبلية وتشكل الضباب على منحدرات المرتفعات الجبلية الغربية والسحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة وباردة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر على مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على منحدرات المرتفعات الجبلية الغربية وتشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وخفيفة على السواحل الشرقية.

وأفاد المركز بأن الرياح قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين "30 – 40" عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، والرياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين "15-20" عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة على السواحل الجنوبية، فيما ستكون الأجواء بالمناطق الصحراوية، صحوة إلى غائمة جزئيًا، وتنشط الرياح نهاراً.

ونبه المركز الوطني للأرصاد سائقي المركبات على الطرق الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب، محذرًا مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر.